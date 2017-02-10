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《情人節 最潮時光》3

2017-02-10

記者林欣若／台北報導

復古撞色

從Stan Smith、Superstar到Gazelle，adidas Originals不斷以明星鞋款掀起復古潮流，全新推出的錶款也以矽膠材質和強烈撞色，重新詮釋經典ADH-1969、Aberdeen和Santiago系列腕錶，簡潔的錶殼搭配錶盤中央明顯的三葉草標誌，傳承著品牌一貫的復古風格。

ADH-1969系列以藍白配色打造充滿陽光氣息的早春撞色，以超人氣鞋款Superstar極具標誌性的復刻貝殼鞋頭做為錶殼的設計重點，錶帶採用天空藍矽膠製成，再搭配藍白撞色的矽膠錶殼及錶盤設計，極具原創風格；黑金配色的Aberdeen系列則有街頭時尚感，金色三葉草標誌搭配金色錶圈與全黑矽膠錶殼，為休閒腕錶增添奢華質感；Santiago系列則推出陽光藍白及摩登銀白兩種色調，矽膠錶帶讓配戴更為輕巧舒適，也符合運動錶的舒適機能。

圖片提供／Adidas Originals

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  • adidas Originals ADH-1969系列，藍白撞色計時腕錶，3,380元。

    adidas Originals ADH-1969系列，藍白撞色計時腕錶，3,380元。

  • adidas Originals Santiago系列，藍白三葉草潮流腕錶 ，3,380元。

    adidas Originals Santiago系列，藍白三葉草潮流腕錶 ，3,380元。

  • adidas Originals Santiago系列，銀白三葉草潮流腕錶，3,080元。

    adidas Originals Santiago系列，銀白三葉草潮流腕錶，3,080元。

  • adidas Originals Aberdeen系列，黑金潮流計時腕錶，3,080元。

    adidas Originals Aberdeen系列，黑金潮流計時腕錶，3,080元。

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