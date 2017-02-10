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《情人節 最潮時光》2

2017-02-10

記者林欣若／台北報導

混搭層次

G-STEEL系列最大特色在於分層防護構造的錶殼設計，若上層使用不鏽鋼材質，其下層會使用防震橡膠材質，若上層使用了橡膠材質，下層則會使用強化橡膠，這樣的設計不僅是為了獨特的外觀，雙層結構更可以降低來自上層的衝擊，提升整體防震功能，全系列包括GST-210B、GST-210D、GST-210M、GST-S110及GST-S100G五大型號，皆搭配液晶螢幕，不論是異材質混搭和離子IP上色處理，讓G-STEEL系列具極高的辦識度。

圖片提供／G-SHOCK

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