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《情人節 最潮時光》1

2017-02-10

記者林欣若／台北報導

色彩繽紛、休閒感十足的橡膠錶，緊扣街頭潮流，除了報時功能，更兼顧穿搭造型，也是近來熱門的情人節潮禮。

華麗骷顱

天勢錶(Tendence) 靠著繽紛的橡膠錶帶以及花俏的骷顱頭獨領風騷，在中、港、台受到許多潮流人士關注，曾經短暫來台又離開、去年底重新回歸台灣市場，以全新的圓頂骷顱系列再掀潮流腕錶話題。

圓頂骷顱系列的每一款錶盤中央，都有獨特的骷顱頭圖案，設計靈感來自墨西哥著名的藝術作品卡特里娜骷髏頭(la Calavera de la Catrina)，天勢錶以鮮豔又活潑的元素例如水鑽或花卉圖騰，打造出華麗的黑色玫瑰水晶骷顱頭、帥氣的純黑骷顱頭、粉嫩小花裝飾很有清新氣息的骷顱頭，每一款都讓原本象徵死亡和不幸的骷顱頭，變得充滿趣味和歡樂。45mm的大錶徑很有存在感，搭配亮眼的金屬和水鑽，更有視覺效果，可變換的多色橡膠錶帶，讓手錶變得酷炫又前衛，更是吸引潮流人士的原因。

圖片提供／天勢

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  • 天勢錶 精鋼腕錶，11,920元。

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  • 天勢錶 精鋼鍍黑色PVD塗層，14,320元。

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  • 天勢錶 精鋼鍍玫瑰金腕錶，16,600元。

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  • 天勢錶 精鋼鑲嵌白色水晶腕錶，15,920元。

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