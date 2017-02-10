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《It Bag 鎖向無敵 》10

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

旋轉花冠

花冠綻放於包釦，Prada這款直接以「花冠」命名的「Corolle」包款有著引人注目的花朵旋釦，彰顯女性的優雅氣質；線條簡潔、單純的設計，使此包款無論在白天或夜晚都能增添韻味。

全新的Corolle包款有兩種款式，一款採用可調整長短的皮革肩背，另一款則是繫上金屬鍊肩背帶，並可卸下鍊帶當作手拿包。質地上，包括Prada經典的Staffiano皮革與全黑色的天鵝絨款式。

圖片提供／Prada

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  • 以「花冠」為名，Prada Corolle Bag的花朵旋釦流露華貴。

    以「花冠」為名，Prada Corolle Bag的花朵旋釦流露華貴。

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