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《It Bag 鎖向無敵 》9

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

鉤環扣

斯皮尼費羅尼宮（Palazzo Spini Ferroni）、一座位於義大利佛羅倫斯市中心極具規模的中世紀私人宮殿，原屬當時一位富有的銀行家，在1865年至1871年間還曾是佛羅倫斯做為義大利首都期間的政府辦公室，現在則是Salvatore Ferragamo自1930年代的品牌總部，以及此刻的博物館與總店之所在，代表品牌出身血統的永恆符號：Gancio（義大利文：鉤環）就是出自這棟偉大建築的大門金屬環釦，而且為許多配飾延伸出最具永恆之美的時代標記，Lock Story包款即為例證。

Lock Story包款因其優雅與文化底蘊受到許多好萊塢明星及社交名人喜愛，當打開以Gancio為裝飾的包釦，彷彿開啟Ferragamo與佛羅倫斯的歷史與人文之美；這一季更以藤編、牛皮拼接等豐富質料與色彩帶來精緻高雅之變，風格也更爽朗、輕快。

圖片提供／Miu Miu、Salvatore Ferragamo

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  • Salvatore Ferragamo Lock Story紅色與桃紅色拼接牛皮肩背包，64,900元。

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