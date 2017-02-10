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《It Bag 鎖向無敵 》8

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

珠寶釦

Miu Miu運用珠寶元素推出全新的概念：珠寶飾釦「Miu Miu Lady」。設計團隊決定將它縫製在多款最新設計與經典的翻蓋包款上，讓每個包包都成為永恆的經典。

此系列包款從天鵝絨、漆亮皮以至Madras系列肩背包，展現出倫敦80年代的「Young fogey」族群；他們經常是富有思想的意見領袖，而且喜愛穿著古董服飾，感覺就像是「年輕的老頑固」，卻充滿奢華與富裕的感覺。

圖片提供／Miu Miu

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  • Miu Miu Lady水晶釦環山羊皮手提包，天空藍款，71,500元。

    Miu Miu Lady水晶釦環山羊皮手提包，天空藍款，71,500元。

  • Miu Miu Lady水晶釦環山羊皮手提包，鵝黃色款，71,500元。

    Miu Miu Lady水晶釦環山羊皮手提包，鵝黃色款，71,500元。

  • 中國超模杜鵑與她的Miu Miu Lady肩背包。

    中國超模杜鵑與她的Miu Miu Lady肩背包。

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