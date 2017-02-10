《It Bag 鎖向無敵 》7

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

緞帶扣

加長、以兩層皮革、單色或撞色呈現的皮革緞帶散發裝飾藝術風格，Prada這季全新亮相的Ribbon Bag果然與眾不同！帶有摩登藝術感的黑色飾邊壓克力釦環固定在中央，長緞帶造型皮革穿過扣環，與下層的另一條皮革裝飾形成撞色的效果。可拆卸的活動式肩背帶附有小金屬環，還可配上各式各樣的吊環裝飾，更顯獨特。

圖片提供／Prada