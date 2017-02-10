《It Bag 鎖向無敵 》6

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

皮帶扣

既像舊時代的日記本、也像一本古典的精裝書，Prada這款寬幅大約20公分的「Cahier」（法文：筆記本、書本之意）自上一季開始攻佔時尚名人的肩膀；迷你尺寸配上可調整長度的寬背帶、古意盎然的青銅鑲邊、品牌標誌與釦環，上肩、斜背，就是它的最佳風格。皮革飾帶穿越五金環扣，就像扣住日記本裡的秘密。

圖片提供／Prada