《It Bag 鎖向無敵 》5

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

還記得嗎，打從Chloé「Paddington」的巨大成功，IT Bag以「鎖頭」屢創時尚高峰，各出奇招的環扣，就是票房的保證。

大環釦

今年早春，Chloé Faye進一步化作小巧可愛的雙肩背囊，觸感柔軟、富有結構性的皮革包身以麂皮與光滑牛皮拼接出同色異調，所附背帶令包款可手拎、可上肩、也可運用雙肩帶後背，不變的就是那標誌性的大環釦。而且Faye家族還誕生了超小版的「皮夾包」，設計概念就是一個背掛式的皮夾，在派對活動需要極簡化所攜帶物品的時候，這個簡約的線條更襯俐落幹練的個性。

首度登場的Mily手袋也因釦環成為春季系列焦點；以山羊皮打造，飾以鍊飾、小牛皮帶及獨特的金色黃銅轉鎖，優雅的身型立即脫穎而出。

圖片提供／Chloé