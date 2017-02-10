| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 消費

《It Bag 鎖向無敵 》5

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

還記得嗎，打從Chloé「Paddington」的巨大成功，IT Bag以「鎖頭」屢創時尚高峰，各出奇招的環扣，就是票房的保證。

大環釦

今年早春，Chloé Faye進一步化作小巧可愛的雙肩背囊，觸感柔軟、富有結構性的皮革包身以麂皮與光滑牛皮拼接出同色異調，所附背帶令包款可手拎、可上肩、也可運用雙肩帶後背，不變的就是那標誌性的大環釦。而且Faye家族還誕生了超小版的「皮夾包」，設計概念就是一個背掛式的皮夾，在派對活動需要極簡化所攜帶物品的時候，這個簡約的線條更襯俐落幹練的個性。

首度登場的Mily手袋也因釦環成為春季系列焦點；以山羊皮打造，飾以鍊飾、小牛皮帶及獨特的金色黃銅轉鎖，優雅的身型立即脫穎而出。

圖片提供／Chloé

廣告
  • Chloé Faye黑色麂皮與光滑小牛皮肩背皮夾包，25,800元。

    Chloé Faye黑色麂皮與光滑小牛皮肩背皮夾包，25,800元。

  • Chloé Faye黑色麂皮掀蓋拼接平滑小牛皮迷你後背包，48,800元。

    Chloé Faye黑色麂皮掀蓋拼接平滑小牛皮迷你後背包，48,800元。

  • Chloé為Faye手袋化作小巧可愛的雙肩背囊。

    Chloé為Faye手袋化作小巧可愛的雙肩背囊。

  • Chloé Mily黑色羊皮麂皮與光滑小牛皮拼接鍊帶肩背包，64,900元。

    Chloé Mily黑色羊皮麂皮與光滑小牛皮拼接鍊帶肩背包，64,900元。

  • Chloé Mily手袋於本季首度問世，獨特的金色轉鎖格外搶眼。

    Chloé Mily手袋於本季首度問世，獨特的金色轉鎖格外搶眼。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：《It Bag 鎖向無敵 》5


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.