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《It Bag 鎖向無敵 》4

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

纜繩鎖鍊

Louis Vuitton本季主打Chain-It手袋以收縮自如的可調式單手提把設計，大膽俐落的裝飾著鎖鍊纜繩與鎖頭配飾，將源自帆船運動的靈感以新概念呈現。聚焦的鎖頭吊飾，表面上刻有圈起來的LV Logo，小鎖頭在開關設計上更有新的巧妙之處：毋須鑰匙，而是自兩側按壓。

同時，LV古董行李箱的當代迷你版「Petite Malle」亦添進一款自航海纜繩概念而來的皮革編織背帶，還有那款風格瑰麗、有如巴黎新巴洛克風格建築與劇院精神的Petite Malle Column Lock，有如宏偉廊柱的鎖片襯著品牌傳奇的行李箱黃銅釦鎖，散發晚宴風格與工藝精神，也令這個系列更為珍稀。

圖片提供／Louis Vuitton

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  • LV為Chain-It裝飾有源自帆船運動的鎖鍊纜繩與鎖頭配飾。

    LV為Chain-It裝飾有源自帆船運動的鎖鍊纜繩與鎖頭配飾。

  • LV為Chain-It裝飾有源自帆船運動的鎖鍊纜繩與鎖頭配飾。

    LV為Chain-It裝飾有源自帆船運動的鎖鍊纜繩與鎖頭配飾。

  • 擁有航海纜繩概念皮革編織背帶的LV Petite Malle Rope包款日夜場合皆適。

    擁有航海纜繩概念皮革編織背帶的LV Petite Malle Rope包款日夜場合皆適。

  • 擁有航海纜繩概念皮革編織背帶的LV Petite Malle Rope包款日夜場合皆適。

    擁有航海纜繩概念皮革編織背帶的LV Petite Malle Rope包款日夜場合皆適。

  • LV Petite Malle Column Lock的鎖片有如巴黎新巴洛克風格建築圓柱。

    LV Petite Malle Column Lock的鎖片有如巴黎新巴洛克風格建築圓柱。

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