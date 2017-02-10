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《It Bag 鎖向無敵 》3

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

繩結釦

Bottega Veneta 以2017春夏系列標記著品牌創立50週年紀念，這家「威尼斯手工作坊」、現任創意總監Tomas Maier認為，必須以忠於品牌創始之初的精神來慶祝，追求設計的簡約、自在，尤其要為懂得欣賞的人們而設計。在著名的皮件製作上，除了重新推出品牌典藏資料庫中精選的15 個包款，更有不少令人期待的全新樣式將在本季問世，例如靈感擷取自經典Knot手拿包的City Knot。

全新的山羊皮蝴蝶壓印City Knot肩背包延伸了Knot手拿包的「繩結」包釦，並以山羊皮材質鞣製而成。包款身上則烙印品牌經典的蝴蝶圖樣。

取為「Doppia」、義大利文「雙」的意思，嶄新的Doppia肩背包說明自己以兩個釦環展現復古風味，精巧的外型即便迷你依舊吸引目光。

另一只以義大利中部區域命名的Umbria肩背包，橢圓的小包身於翻蓋搭配了豹紋印花小牛短毛材質，而包款上的金屬開釦，靈感是來自男生公事包的開釦，並且刻上象徵皮革編織工法的「Intrecciato」圖案，揭示Bottega Veneta的極致工藝。

圖片提供／Bottega Veneta

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  • Bottega Veneta山羊皮蝴蝶壓印 Doppia肩背包，68,900元。

    Bottega Veneta山羊皮蝴蝶壓印 Doppia肩背包，68,900元。

  • Bottega Veneta豹紋印花小牛短毛混小牛皮Umbria肩背包，130,000元。

    Bottega Veneta豹紋印花小牛短毛混小牛皮Umbria肩背包，130,000元。

  • Bottega Veneta山羊皮蝴蝶壓印City Knot肩背包，136,200元。

    Bottega Veneta山羊皮蝴蝶壓印City Knot肩背包，136,200元。

  • Bottega Veneta 迎接創立50週年，本季作品令人期待。圖中包款（右起）為山羊皮蝴蝶壓印Doppia肩背包與City Knot肩背包。

    Bottega Veneta 迎接創立50週年，本季作品令人期待。圖中包款（右起）為山羊皮蝴蝶壓印Doppia肩背包與City Knot肩背包。

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