《It Bag 鎖向無敵 》2

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

神祕釦

愛馬仕秀上這個配有長鍊帶、長得很像手提小箱的包包，包口裝飾的H字母鎖扣可以旋轉打開，非常引人注意；行家一眼便知，其紮實、細膩的方形結構在製作上相對困難，非常需要深厚的皮革工藝，才能成就這款珍貴逸品。耐人尋味的是，儘管它已現身春夏秀，但品牌並不打算提出相關資訊；記者提問後收到的回覆是，這款包包最快在今年秋冬才有可能推出。

這下更令人好奇了！期待指數節節高升。

圖片提供／Hermès