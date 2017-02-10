《It Bag 鎖向無敵 》1

2017-02-10

記者方惠宗／台北報導

從馬廄的小門閂到劇院的大圓柱，這季的時尚之鎖變化萬千，令人嚮往的浪漫格調早已超越功能本身。

小門閂

無論時間過多久，這個很像小門閂的設計總讓人眼睛一亮！

這是愛馬仕（Hermès）為2017年度主題「物之本意」（Meaning of the object）所推出相當具代表性的包款，它不僅重現愛馬仕第四任總裁 Robert Dumas在1938年所設計的歷史典藏，而且配上以往在品牌很少見的鍊帶，成為一只擁有鍍鈀長鍊帶的小羊皮晚宴包；外型結構分明、線條俐落，很像門閂的釦環造型是來自馬廄柵欄鎖頭；皮包名為「Verrou」，是法文「插銷」、「鎖扣」的意思，亦顯品牌與馬術的深厚根源。

Verrou最近一次曾以手拿包形式、於2009年以極為稀少的數量出現過，今年則同時有另一款信封式手拿包，以及搭配可調整長度的小牛皮肩背款，背帶可變化出多種佩戴方式。

圖片提供／Hermès