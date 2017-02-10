《我愛LOGO LOGO愛我》5

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

GG幽默

米開里主導設計的Gucci洋溢濃厚的復古與人文味道，GG Logo更常見於他的設計中，不但續用GG Logo帆布，也創造新的GG Logo，典雅細緻的線條，讓人聯想到他常用的珊瑚蛇圖騰。此外，他也不怕拿GG Logo開玩笑，大方引入藝術家Trouble Andrew手繪的Gucci Ghost圖騰，還曾在手袋上一面畫上Gucci Ghost圖騰、另一面特別寫上「It’s Real Gucci」，十足幽默。Gucci Ghost圖騰於早春形成一完整系列，不僅有服裝、包款，也包括銀飾珠寶，相當完整。Gucci早春另重新迎回雙G倒扣的摩登GG Logo，應用於針織衫圖騰、太陽眼鏡鏡腳裝飾等，誇張的尺寸十足搶眼。

圖片提供／Gucci