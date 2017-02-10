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《我愛LOGO LOGO愛我》4

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

珍愛DIOR

瑪莉亞．格拉齊．丘莉（Maria Grazia Chiuri）執掌Dior設計的第一季，也大大方方的拿品牌名來做文章。丘莉設計了許多俏皮的雙關語，如J’ADIOR（法文：我珍愛你J’Adore的變形，Dior亦有同名經典香水）、DIO(R)EVOLUTION（Dior進化）等，應用於服裝與時尚首飾上，手袋亦應用誇張的DIOR金屬牌裝飾，服裝內搭的細肩帶與短褲腰帶上都寫上Christian Dior J’Adior，絲毫不掩飾她對Dior的愛意。小巧而細膩的應用方式，令人有發現寶藏的感覺，而不是土豪式的大片落下，對於Logo風潮再起，有了新的詮釋。

圖片提供／Dior

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  • Dior J’Adior仿舊金色雙指戒指。

    Dior J’Adior仿舊金色雙指戒指。

  • Dior J’Adior仿舊銀色不對襯耳環。

    Dior J’Adior仿舊銀色不對襯耳環。

  • Dior 2017春夏重新應用Logo帆布，圖為Oblique 丹寧色復古Logo花紋帆布牛皮滾邊手拿包。

    Dior 2017春夏重新應用Logo帆布，圖為Oblique 丹寧色復古Logo花紋帆布牛皮滾邊手拿包。

  • Dior 2017春夏鞋履上也裝飾Christian Dior J’Adior字樣絲帶。

    Dior 2017春夏鞋履上也裝飾Christian Dior J’Adior字樣絲帶。

  • Dior 2017春夏手袋上有可供手穿過的Dior字皮帶，突顯酷味。

    Dior 2017春夏手袋上有可供手穿過的Dior字皮帶，突顯酷味。

  • Dior 2017春夏推出多款J’Adior字樣的飾品。（路透）

    Dior 2017春夏推出多款J’Adior字樣的飾品。（路透）

  • Dior 2017春夏處處可見Dior品牌Logo。

    Dior 2017春夏處處可見Dior品牌Logo。

  • Dior春夏內搭小可愛與超短褲上都印有Christian Dior J’Adior字樣。

    Dior春夏內搭小可愛與超短褲上都印有Christian Dior J’Adior字樣。

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