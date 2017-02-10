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《我愛LOGO LOGO愛我》3

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

我愛LV

對於長期浸淫於品牌的亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）、曾成功使老牌起死回生的尼可拉．蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière）來說，對於Logo完全不抗拒，甚至是大大方方的應用。蓋斯奇埃爾從執掌的第一季便將經典的Monogram應用在服裝設計上，使經典而顯得有些僵化的Monogram變身前衛設計的一部分。同時也著墨變化品牌名首字LV，Twist鍊帶包的LV轉鎖令人驚豔、走頂級皮革路線的Capucines手袋中亦低調融入LV，最明顯的是時尚首飾，L與V常常是設計的起點。

圖片提供／Louis Vuitton

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  • Louis Vuitton Essential V單耳耳環，29,500元。

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  • Louis Vuitton早春Twist鍊帶包，136,000元。

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  • Louis Vuitton早春Capucines手袋，193,000元。

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  • LV轉鎖是Twist系列包款的特徵。

    LV轉鎖是Twist系列包款的特徵。

  • 由Alicia Vikander演繹的LV早春廣告，肩揹三色拼接Twist包，佩戴V字流蘇耳環。

    由Alicia Vikander演繹的LV早春廣告，肩揹三色拼接Twist包，佩戴V字流蘇耳環。

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