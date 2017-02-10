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《我愛LOGO LOGO愛我》2

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

現代LOEWE

喬納森．安德森（Jonathan Anderson）上任Loewe創意總監後，雖然也曾對Logo與品牌標準字動過手腳，不過他只是將其更動為更具有現代感的線條設計，因此接受度頗高。安德森亦不排斥將Logo與品牌標準字應用於設計中，雖不刻意，但都很有特色，比如2016春夏曾推出全以品牌標準字衣標拼接而成的上衣與長褲，前所未見的作法使得品牌標準字也跟著變酷。2016-17秋冬新推出的Joyce肩揹包，正面的金屬圈環上也寫上大大的品牌標準字，做為鮮明的裝飾。

圖片提供／Loewe

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  • Loewe 金環Logo腳踝繞帶高跟鞋，32,000元。

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  • Loewe酒紅色牛皮Joyce肩揹包。

    Loewe酒紅色牛皮Joyce肩揹包。

  • Loewe 2016春夏長褲是以品牌衣標製作成布料後，再反面縫製而成。

    Loewe 2016春夏長褲是以品牌衣標製作成布料後，再反面縫製而成。

  • Loewe 2016春夏推出全以品牌衣標縫製而成的上衣與長褲，非常前衛。

    Loewe 2016春夏推出全以品牌衣標縫製而成的上衣與長褲，非常前衛。

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