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《我愛LOGO LOGO愛我》1

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Logo原是為了避免仿冒，在經濟繁榮的九○年代轉化為奢華的印記，再因市場轉趨成熟而漸趨低調，滿身Logo甚至一度被視為「土氣」的象徵。然而無論對亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）、尼可拉．蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière）、喬納森．安德森（Jonathan Anderson）、安東尼．瓦卡瑞羅（Anthony Vaccarello）或瑪莉亞．格拉齊．丘莉（Maria Grazia Chiuri）等頂尖精品創意總監來說，Logo的應用是一種自然而然的設計語言，也是得心應手的設計元素

戴上YSL

Logo具有品牌代表性，有時甚至比品牌名更容易讓人辨識，因而當初海迪．斯里曼（Hedi Slimane）接手Yves Saint Laurent創意總監時更動品牌名，並打算將YSL三個字母組成的Logo（後稱為Monogram Logo）束之高閣時，曾引起軒然大波。不過Logo的魅力與價值對顧客來說顯然難以抵擋，因此Monogram Logo不久後便低調回籠，雖然只在某一系列包款上可見，但終究是不可抹滅的。

而他的繼任者安東尼．瓦卡瑞羅（Anthony Vaccarello）對於Monogram Logo則擺出大力擁抱的姿態，不但在秀場高掛起YSL標誌，再更進一步將YSL Logo應用於飾品設計上，斜切解構Monogram Logo的耳環與戒指不但不讓人覺得冒犯，反而很有品牌創始之初的叛逆精神，因此在秀上便引起眾人矚目，更成為第一個系列的首波主打。

圖片提供／Saint Laurent

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  • Saint Laurent 2017春夏Monogram戒指，14,950元。

    Saint Laurent 2017春夏Monogram戒指，14,950元。

  • Saint Laurent 2017春夏Monogram耳環。

    Saint Laurent 2017春夏Monogram耳環。

  • Saint Laurent 2017春夏Monogram耳環亦可與其他耳環搭配。（美聯社）

    Saint Laurent 2017春夏Monogram耳環亦可與其他耳環搭配。（美聯社）

  • Saint Laurent 2017春夏Monogram耳環不只形狀不對稱，使用的材質也不一樣，14,950元。（法新社）

    Saint Laurent 2017春夏Monogram耳環不只形狀不對稱，使用的材質也不一樣，14,950元。（法新社）

  • Saint Laurent 2017春夏 Monogram金色鱷魚皮胸針，12,800元。（法新社）

    Saint Laurent 2017春夏 Monogram金色鱷魚皮胸針，12,800元。（法新社）

  • Monogram解構耳環是Saint Laurent 2017春夏最鮮明的首飾。

    Monogram解構耳環是Saint Laurent 2017春夏最鮮明的首飾。

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