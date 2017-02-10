| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 消費

《小珠寶，更美好》6

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Van Cleef & Arpels

【Perlee從飾邊躍為主角】

Van Cleef & Arpels的Perlee系列於2008年面市，不過自1948年始，金珠飾邊就一直存在於品牌設計之中，點綴無數Van Cleef & Arpels梵克雅寶系列的作品，最為人熟知的便是Alhambra系列，為珠寶帶來古典雅致的氣息。飾邊上每粒金珠經手工塑型後，再通過精心打磨，帶出其獨有的光澤及圓潤線條。Perlee初推出之時為簡約的金質緞帶搭配金珠飾邊手環與戒指，曾發展出華麗的Perlee Clover系列，近期則推出將金珠拔升為設計主角的Perlée Pearls of Gold系列與Perlee Couleurs Variation系列。Perlee家族不但可相互混搭，亦適合與品牌其他珠寶系列互相配襯，演繹不同效果。

圖片提供／Van Cleef & Arpels

廣告
  • Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌綠松石。

    Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌綠松石。

  • Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌虎眼石。

    Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌虎眼石。

  • Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌孔雀石。

    Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌孔雀石。

  • Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌縞瑪瑙。

    Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌縞瑪瑙。

  • Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌紅玉髓。

    Van Cleef & Arpels新推出Perlee Couleurs Variation戒指，鑲嵌紅玉髓。

  • Van Cleef & Arpels的Perlee Pearls of Gold為單圈金珠設計。

    Van Cleef & Arpels的Perlee Pearls of Gold為單圈金珠設計。

  • Van Cleef & Arpels的Perlee Signature手環為Perlee系列最經典的設計。

    Van Cleef & Arpels的Perlee Signature手環為Perlee系列最經典的設計。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：《小珠寶，更美好》6


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.