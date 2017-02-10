《小珠寶，更美好》6

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Van Cleef & Arpels

【Perlee從飾邊躍為主角】

Van Cleef & Arpels的Perlee系列於2008年面市，不過自1948年始，金珠飾邊就一直存在於品牌設計之中，點綴無數Van Cleef & Arpels梵克雅寶系列的作品，最為人熟知的便是Alhambra系列，為珠寶帶來古典雅致的氣息。飾邊上每粒金珠經手工塑型後，再通過精心打磨，帶出其獨有的光澤及圓潤線條。Perlee初推出之時為簡約的金質緞帶搭配金珠飾邊手環與戒指，曾發展出華麗的Perlee Clover系列，近期則推出將金珠拔升為設計主角的Perlée Pearls of Gold系列與Perlee Couleurs Variation系列。Perlee家族不但可相互混搭，亦適合與品牌其他珠寶系列互相配襯，演繹不同效果。

圖片提供／Van Cleef & Arpels