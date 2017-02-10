| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 消費

《小珠寶，更美好》5

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Chaumet

【Josephine Eclat Floral系列推小皇冠】

以曾身為皇室珠寶商為榮的Chaumet，以拿破崙的約瑟芬皇后為靈感的Josephine系列向來貴氣十足，皇冠造型的戒指，往往鑲嵌一顆大克拉數主鑽，因此原本被歸類於頂級珠寶範疇。Josephine Eclat Floral系列的出現讓年輕女子也有機會戴上此以皇冠為造型的珠寶。Chaumet將花式車工主鑽改以2顆或更多小鑽呈現，因此亮麗不減，但價格更容易入手。

圖片提供／Chaumet

廣告
  • Chaumet Josephine Eclat Floral玫瑰金鑲鑽戒指，230,000元。

    Chaumet Josephine Eclat Floral玫瑰金鑲鑽戒指，230,000元。

  • Chaumet Josephine Eclat Floral玫瑰金鑲鑽耳環，208,000元。

    Chaumet Josephine Eclat Floral玫瑰金鑲鑽耳環，208,000元。

  • Chaumet Josephine Eclat Floral系列讓年輕女子也有機會戴上Josephine系列珠寶。

    Chaumet Josephine Eclat Floral系列讓年輕女子也有機會戴上Josephine系列珠寶。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：《小珠寶，更美好》5


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.