《小珠寶，更美好》5

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Chaumet

【Josephine Eclat Floral系列推小皇冠】

以曾身為皇室珠寶商為榮的Chaumet，以拿破崙的約瑟芬皇后為靈感的Josephine系列向來貴氣十足，皇冠造型的戒指，往往鑲嵌一顆大克拉數主鑽，因此原本被歸類於頂級珠寶範疇。Josephine Eclat Floral系列的出現讓年輕女子也有機會戴上此以皇冠為造型的珠寶。Chaumet將花式車工主鑽改以2顆或更多小鑽呈現，因此亮麗不減，但價格更容易入手。

圖片提供／Chaumet