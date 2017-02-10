《小珠寶，更美好》4

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

De Beers

【Talisman Core系列更親民】

Talisman於2004年面市，是De Beers推出的第一個珠寶系列，也是第一個主打鑲嵌鑽石原石的珠寶，展現出品牌在鑽石方面的專業與實力。強調鑽石蘊藏的原力，同時混合排列彩鑽與白鑽、車工鑽石與鑽石原石，鑲嵌在以「鑿點金工」工藝打造的鑲座，華麗與原始並陳，非常具有品牌辨識度。不過，因為鑲嵌的鑽石多，價格動輒幾十萬，直到最近推出入門款Core系列，讓Talisman更容易親近。

圖片提供／De Beers