《小珠寶，更美好》3

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Boucheron

【Quatre巴黎四色金首單飛】

2004年，Boucheron大膽的運用不同材質與顏色，推出經典的Quatre巴黎四色金系列。Quatre法文原意為「四」，Quatre戒指即以四種擁有特殊意涵的獨特刻紋結合而成。由下而上依次為雙圈同心圓（Double Godron），象徵永結同心；鑽石排列（Row of Diamonds）代表愛情的永恆與閃耀；巴黎飾紋（Clou de Paris）靈感源自芳登廣場上的鵝卵石步道；最後的羅緞直線刻紋（Grosgrain）紀念創始者Frederic Boucheron，出身布料世家的他堅持珠寶必須如高級訂製服般舒適且賞心悅目。小小的戒指亦展現Boucheron的絕頂工藝：首先，要將四色金融合誠屬不易，雕刻飾紋需完美對稱、細膩拋光，再再考驗珠寶工藝。多年來曾推出多款變化，最新變化為巴黎飾紋與羅緞直線刻紋的單環戒指與手環，皆有18K金、18K白金與玫瑰金可選。

圖片提供／Boucheron