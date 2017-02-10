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《小珠寶，更美好》1

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

大環境持續不理想，讓珠寶品牌也不得不思考如何增加顧客購買的誘因。從Cartier推出經典Love手環的窄版、Boucheron經典Quatre四環戒推出單環款式，日常珠寶往精緻小巧化發展成趨勢。

Cartier

【Love手環窄版宣言】

1969年，卡地亞紐約工作室的設計師Aldo Cipullo創造了一款新型的手環，這只一體成形的橢圓形手環，雋刻螺絲裝飾其上，跳脫螺絲原本的實用功能，轉化為純粹的裝飾，其造型前所未有，男女適用。由於此手環需由兩個人協力合作才能配戴，具體地詮釋了愛情的忠誠，與情人間的相屬關係，被視為愛的禮讚，無數中外名人都曾公開佩戴示愛，更加鞏固了Love手環在定情信物中的重要地位。全新推出的窄版手環有18K金、18K白金與玫瑰金材質，另有鑲鑽款式，單戴、疊戴、與原版Love手環混搭皆美。

圖片提供／Cartier

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  • Cartier 18K白金手環，207,000元。

    Cartier 18K白金手環，207,000元。

  • Cartier窄版玫瑰金手環，125,000元。

    Cartier窄版玫瑰金手環，125,000元。

  • Cartier Love手環推出全新窄版設計，包括18K金、18K白金、玫瑰金及鑲鑽與否的選擇。

    Cartier Love手環推出全新窄版設計，包括18K金、18K白金、玫瑰金及鑲鑽與否的選擇。

  • Cartier Love手環男女皆宜，是經典的愛情信物之一。

    Cartier Love手環男女皆宜，是經典的愛情信物之一。

  • Cartier新推出窄版Love手環，除了同系列疊戴，更推與原版手環疊戴搭配。

    Cartier新推出窄版Love手環，除了同系列疊戴，更推與原版手環疊戴搭配。

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