《疊戴珠寶 混搭成潮》
記者王瀅娟／台北報導
珠寶精巧化漸成趨勢。
1969年卡地亞紐約工作室的設計師Aldo Cipullo創意之舉，Love手環見證無數中外名人愛情，今年新推窄版，更秀氣，價格也更迷人；Boucheron「四環一體」的Quatre戒指，今年也首次推出「單飛版」，更棒的是可以自選組合；自1976年來就是Chopard的招牌之作，最新的Happy Hearts系列，約10萬元便可擁有滑動鑽石設計，今年續推新戒指，價格再下一城。Van Cleef & Arpels的Perlee雖然推出較晚，不過金屬圓珠的設計源自品牌經典的滾邊金珠細節，在經典Alhambra珠寶系列中常見，亦非常具有品牌辨識度。
這些小珠寶的原型都是品牌成名已久的經典珠寶，經典款的品牌辨識度高，加上經過長久的行銷宣傳，經典款在人們心目中已經有「夢想」的地位，只要再給他們一點誘因，下手的可能性就大大增高。以Cartier的Love手環為例，原版手環要價約20萬元，多少令人望而興嘆，窄版只要10萬元出頭，對於年輕情侶來說，負擔瞬時少了一半。Quatre經典四環戒鑲鑽版也要20幾萬元，而單環戒指每只六萬元起跳，年輕情侶入手經典單品更容易，美夢成真。
價格低一點 不只戴一個
此外，這些精巧版的珠寶依然是用真金白銀製作，完全無損其價值感。對於年輕人來說，花相對較低的價格，就可以買到經典，毋寧具有相當大的吸引力。
當然，品牌不是只想要顧客買一個，而是越多越好，因而在形象圖的拍攝上，多為好幾個手環或戒指疊戴在一起，最好項鍊、手環、戒指都戴，推廣疊戴時尚，做出個人化的搭配。
疊戴首飾蔚為風氣，Swarovski順應趨勢，情人節推出多款主打疊戴的首飾套組，包括項鍊、手鍊、戒指，設計靈感源自巴黎掛滿愛情鎖的藝術橋，璀璨悅目的星星、心形、月亮、鑰匙和惡魔之眼吊飾，以銀色、金色及玫瑰金色金屬精心打造，可以單獨或疊搭配戴，甚至可以和另一半或好姊妹一人戴一個。
圖片提供／Swarovski
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標題：《疊戴珠寶 混搭成潮》
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