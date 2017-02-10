《小珠寶，更美好》2

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Chopard

【Happy Hearts系列推新戒】

自1976年來，Happy Diamonds系列就是Chopard的招牌作品，獨特的滑動鑽石設計在2片藍寶石水晶玻璃中滴溜轉動，令人不由自主地隨之感到歡欣愉悅。Happy Diamonds雖為Chopard的入門等級珠寶，但動輒幾十萬，然而在Happy Hearts系列推出之後，約10萬元便可擁有滑動鑽石設計，加上搭配心型設計與綠松石、紅珊瑚、青金石、黑瑪瑙等彩色寶石，色彩繽紛，令人心動。今年新推出戒指，價格再下一城。圖片提供／Chopard