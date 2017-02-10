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《早春繁花》4

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Dior繁花盛放

Dior早春打出「重返布倫海姆宮」的口號，遙想創始人迪奧先生曾於1954與1958年至此地辦秀的往事。迪奧先生熱愛花朵，也視女人為花，花朵圖騰向來在Dior佔有重要比例，早春推出多款小碎花，同時應用花朵印花比例上、面料上的變化搭配做出視覺上的衝擊感，加上經典Bar Jacket簡化後變身的腰臀裝飾或褶襉腰帶設計，讓服裝層次感更為豐富，不同花朵印花交錯分布，更有英國鄉間漫野繁花之感。印有花朵印花的緞帶穿過外套或洋裝胸前，拆解簡化迪奧先生熱愛的蝴蝶結，可以是鈕扣般的功能之外，更具畫龍點睛的風格展現，是簡約風情中吐露的活潑感。

圖片提供／Dior

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  • Dior早春將不同面料的小碎花拼在一起，洋溢漫野繁花之感。

    Dior早春將不同面料的小碎花拼在一起，洋溢漫野繁花之感。

  • Dior早春應用立體花朵裝飾、印花上再刺繡等手法，讓花朵感覺更為立體。

    Dior早春應用立體花朵裝飾、印花上再刺繡等手法，讓花朵感覺更為立體。

  • Dior早春應用調整不同小碎花花朵的比例達成視覺上的衝擊感。

    Dior早春應用調整不同小碎花花朵的比例達成視覺上的衝擊感。

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標題：《早春繁花》4


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