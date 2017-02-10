| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 消費

《早春繁花》3

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Valentino多元技法的熱帶花譜

Valentino早春印花圖騰源自古巴洋溢的熱帶風情，棕櫚葉、木槿、鳳梨、牽牛花、金剛鸚鵡等，在黑色為底的映襯下更突顯熱帶色彩之繽紛熱情。多元化的技法展現：刺繡、Macramé 花帶結蕾絲、蕾絲、織錦等，除了使單一主題呈現多樣化的面貌，亦展現品牌精深製衣功力。高腰修長的線條依然是Valentino的基本輪廓，然而本季亦多大A字裙與傘狀洋裝，浪漫優雅之餘亦透露熱情奔放。

圖片提供／Valentino

廣告
  • Valentino早春花卉印花以黑色為底，突顯熱帶花卉植物色彩之鮮豔繽紛。

    Valentino早春花卉印花以黑色為底，突顯熱帶花卉植物色彩之鮮豔繽紛。

  • Valentino早春以織錦方式呈現熱帶花卉，展現華麗面向，大A裙襬顯得活潑。

    Valentino早春以織錦方式呈現熱帶花卉，展現華麗面向，大A裙襬顯得活潑。

  • Valentino早春以立體花朵與拼接蕾絲等多元技法展現古巴熱帶花卉之美與豔。

    Valentino早春以立體花朵與拼接蕾絲等多元技法展現古巴熱帶花卉之美與豔。

  • 畢卡索的抽象藝術亦被應用於Valentino早春花鳥印花上。

    畢卡索的抽象藝術亦被應用於Valentino早春花鳥印花上。

  • Valentino早春推出多款熱帶動、植物吊飾，簡單點綴熱帶風情。

    Valentino早春推出多款熱帶動、植物吊飾，簡單點綴熱帶風情。

  • Valentino早春推出多款熱帶動、植物吊飾，簡單點綴熱帶風情。

    Valentino早春推出多款熱帶動、植物吊飾，簡單點綴熱帶風情。

  • Valentino早春推出多款熱帶動、植物吊飾，簡單點綴熱帶風情。

    Valentino早春推出多款熱帶動、植物吊飾，簡單點綴熱帶風情。

  • Valentino早春推出多款熱帶動、植物吊飾，簡單點綴熱帶風情。

    Valentino早春推出多款熱帶動、植物吊飾，簡單點綴熱帶風情。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：《早春繁花》3


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.