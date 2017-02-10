2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Valentino多元技法的熱帶花譜

Valentino早春印花圖騰源自古巴洋溢的熱帶風情，棕櫚葉、木槿、鳳梨、牽牛花、金剛鸚鵡等，在黑色為底的映襯下更突顯熱帶色彩之繽紛熱情。多元化的技法展現：刺繡、Macramé 花帶結蕾絲、蕾絲、織錦等，除了使單一主題呈現多樣化的面貌，亦展現品牌精深製衣功力。高腰修長的線條依然是Valentino的基本輪廓，然而本季亦多大A字裙與傘狀洋裝，浪漫優雅之餘亦透露熱情奔放。

圖片提供／Valentino