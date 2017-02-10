2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Fendi蒔花圖騰與動感萬花筒

Fendi早春分為兩大方向，一是「柔和圖形」，以萬花筒般的繽紛風格重新詮釋銳利的方形幾何圖形，由小至大的風格以褶襉波浪放射而出，令平面幾何擁有3D動感，下襯細膩的花朵圖騰，突顯品牌設計強調的二元性。

自日式蒔花壁紙取得的花草圖騰為另一重點，帶有秀氣細緻的優雅和風，襯上黑底，帶出不同原始版本的酷感。除了滿版印花，另有在圓框中刺繡花草圖騰的版本，宛如在服裝上開窗，搭配傘型輪廓，酷中又有點可愛。IT Bag如Dotcom Click、By the Way、Mini Peekaboo等各以印花、珠繡、刺繡、立體花朵裝飾等方式裝飾春日花朵，顯示出與花草為伍的浪漫早春。

圖片提供／Fendi