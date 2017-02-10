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《早春繁花》2

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

Fendi蒔花圖騰與動感萬花筒

Fendi早春分為兩大方向，一是「柔和圖形」，以萬花筒般的繽紛風格重新詮釋銳利的方形幾何圖形，由小至大的風格以褶襉波浪放射而出，令平面幾何擁有3D動感，下襯細膩的花朵圖騰，突顯品牌設計強調的二元性。

自日式蒔花壁紙取得的花草圖騰為另一重點，帶有秀氣細緻的優雅和風，襯上黑底，帶出不同原始版本的酷感。除了滿版印花，另有在圓框中刺繡花草圖騰的版本，宛如在服裝上開窗，搭配傘型輪廓，酷中又有點可愛。IT Bag如Dotcom Click、By the Way、Mini Peekaboo等各以印花、珠繡、刺繡、立體花朵裝飾等方式裝飾春日花朵，顯示出與花草為伍的浪漫早春。

圖片提供／Fendi

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  • Fendi早春丹寧花朵裝飾Mini Peekaboo手提包。

    Fendi早春丹寧花朵裝飾Mini Peekaboo手提包。

  • Fendi早春By the Way手提包裝飾招牌鉚釘花蕊皮革花朵。

    Fendi早春By the Way手提包裝飾招牌鉚釘花蕊皮革花朵。

  • Fendi早春花卉印花Dotcom Click肩揹包。

    Fendi早春花卉印花Dotcom Click肩揹包。

  • Fendi早春另以圓框中印花或刺繡的方式展現日式蒔花圖騰，傘狀結構洋裝帶來可愛感。

    Fendi早春另以圓框中印花或刺繡的方式展現日式蒔花圖騰，傘狀結構洋裝帶來可愛感。

  • Fendi早春如萬花筒般繽紛的幾何方格下襯花草印花，突顯多重二元性。

    Fendi早春如萬花筒般繽紛的幾何方格下襯花草印花，突顯多重二元性。

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標題：《早春繁花》2


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