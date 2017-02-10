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《早春繁花》1

2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

玫瑰、獵犬、孔雀的Gucci龐克花園

Gucci自亞歷山卓‧米開理（Alessandro Michele）上任創意總監以來，便著手建構滿是動物、昆蟲與植物的Gucci花園（Gucci Garden），隨著每季主題增添成員，使花園生態越來越豐富。早春系列以英國文化為靈感，英女王鍾愛的查理王獵犬、玫瑰成為新加入的成員，象徵王室與高貴的鳥中之王孔雀亦是首度出現。英式莊園風情也為米開理帶來許多靈感，早春廣告拍攝地點查茨沃斯莊園（Chatsworth）生意盎然的花草植物與莊園內陳設布置的花紋讓本季花草印花樣貌更顯豐富，搭配時而龐克叛逆、時而如女王般優雅的風格呈現，使早春花草印花更顯變化多端。

圖片提供／Gucci

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  • Gucci Princetown 花卉印花馬銜鍊拖鞋，24,500元。

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  • 玫瑰是Gucci早春系列最主要的圖騰元素之一。

    玫瑰是Gucci早春系列最主要的圖騰元素之一。

  • Gucci早春競相綻放的花草印花展現出英式莊園花草的生意盎然。

    Gucci早春競相綻放的花草印花展現出英式莊園花草的生意盎然。

  • Gucci早春以花草印花拼出鸚鵡、愛心、花束等圖像，讓花草印花表現更活潑豐富。

    Gucci早春以花草印花拼出鸚鵡、愛心、花束等圖像，讓花草印花表現更活潑豐富。

  • Gucci早春將丹寧、龐克鉚釘、玫瑰、花草、英國國旗、童子軍等元素融於一身。

    Gucci早春將丹寧、龐克鉚釘、玫瑰、花草、英國國旗、童子軍等元素融於一身。

  • Gucci早春廣告於英國德文郡查茨沃斯莊園拍攝，看似雜亂卻生意盎然的花園，是英式花園的特色。

    Gucci早春廣告於英國德文郡查茨沃斯莊園拍攝，看似雜亂卻生意盎然的花園，是英式花園的特色。

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標題：《早春繁花》1


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