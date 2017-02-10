2017-02-10

記者王瀅娟／台北報導

玫瑰、獵犬、孔雀的Gucci龐克花園

Gucci自亞歷山卓‧米開理（Alessandro Michele）上任創意總監以來，便著手建構滿是動物、昆蟲與植物的Gucci花園（Gucci Garden），隨著每季主題增添成員，使花園生態越來越豐富。早春系列以英國文化為靈感，英女王鍾愛的查理王獵犬、玫瑰成為新加入的成員，象徵王室與高貴的鳥中之王孔雀亦是首度出現。英式莊園風情也為米開理帶來許多靈感，早春廣告拍攝地點查茨沃斯莊園（Chatsworth）生意盎然的花草植物與莊園內陳設布置的花紋讓本季花草印花樣貌更顯豐富，搭配時而龐克叛逆、時而如女王般優雅的風格呈現，使早春花草印花更顯變化多端。

圖片提供／Gucci