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屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
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盧南君太愛美 設計手機殼當鏡子照

2017-02-10

〔記者王瀅娟／台北報導〕飾品品牌momo’s march設計師盧南君，受和碩PEGACASA之邀，跨界聯名設計手機飾殼，覺得跨界設計實在太好玩，未來也想跨界合作設計家飾、文具小物、粉餅盒。

PEGACASA x momo’s march聯名手機飾殼，採用不同以往的金屬鏡面，是盧南君的堅持，「我說一定要用金屬鏡面！因為女生天生愛美，常常要照鏡子，我的女生朋友很多都用鏡面手機殼，休息不看手機時就可以看看自己。其實愛照鏡子的男生也不在少數。」

盧南君為聯名款加入的momo’s march元素時包括在皮革夾層邊緣鑲上一圈品牌代表性的黃銅鍊帶，「鍊子要對齊、鍊圈間的間隔要一樣，其實很難做。」另外，她也將自己喜愛的文句鏤刻在鏡面上成為「悄悄話」系列，與人分享、自我激勵。於Artifacts限定販售。

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  • PEGACASA x momo’s march悄悄話系列，不鏽鋼搭配平紋鉻鞣牛皮，2,180～2,280元。（記者潘少棠攝）

    PEGACASA x momo’s march悄悄話系列，不鏽鋼搭配平紋鉻鞣牛皮，2,180～2,280元。（記者潘少棠攝）

  • 盧南君（中）跨界為PEGACASA設計手機飾殼，左為和碩董事長童子賢，右為和碩聯合設計總監李政宜。（記者潘少棠攝）

    盧南君（中）跨界為PEGACASA設計手機飾殼，左為和碩董事長童子賢，右為和碩聯合設計總監李政宜。（記者潘少棠攝）

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