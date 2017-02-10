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瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物

2017-02-10

〔記者方惠宗／台北報導〕品牌歷史可追溯至280年前、瑞士錶壇最古老品牌之一的「Favre-Leuba」（域峰表）宣布「榮耀回歸」，昨（9）日正式在台上市，影后張榕容受邀佩戴最被注目的Raider系列「Harpoon」潛水錶，一同為品牌上市揭開序幕。是否將做為先生紀佳松的禮物？張榕容毫不猶豫：「可以唷！」讚賞錶款獨到的個性很適合紀佳松，「有如將當代之美與百年製錶工藝匯聚在自己手腕間，既有歷史價值，又摩登現代。」

Favre-Leuba這款Harpoon潛水錶擁有識別度極高的枕型錶殼，14邊形的上錶圈則延續自百年的設計基因；側面弧形貼手錶殼，做工層次分明醒目，並透過專利分針與小時內圈同軸運轉，可快速辨識時間，是相當獨特的讀時設計。其他亮眼款式還包括Raider系列Deep Blue、Sea Sky等潛水腕錶，以及Sky Chief系列經典日期與計時碼錶。

Favre-Leuba於1737年由Abraham Favre在瑞士建立，可說是製錶歷史上第二悠久的專業製錶品牌；在19世紀全盛時期，其創新價值更影響著當代許多品牌。Favre-Leuba在2011年由Tata集團購入麾下，為定價5至20萬的鐘錶中價市場注入新勢力。

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  • 張榕容讚賞Favre-Leuba腕錶既有歷史價值又摩登現代。

    張榕容讚賞Favre-Leuba腕錶既有歷史價值又摩登現代。

  • Favre-Leuba Chief系列Sky Chief Chronograph錶款，同樣以14邊形錶圈彰顯百年設計基因。98,000元。（Favre-Leuba提供）

    Favre-Leuba Chief系列Sky Chief Chronograph錶款，同樣以14邊形錶圈彰顯百年設計基因。98,000元。（Favre-Leuba提供）

  • 張榕容佩戴的Favre-Leuba Raider系列Harpoon Blue腕錶，搭載具備獨家小時顯示裝置、榮獲專利的自動上鏈機芯。135,000元。（Favre-Leuba提供）

    張榕容佩戴的Favre-Leuba Raider系列Harpoon Blue腕錶，搭載具備獨家小時顯示裝置、榮獲專利的自動上鏈機芯。135,000元。（Favre-Leuba提供）

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