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華碩首推240Hz電競螢幕 實境感飆升

2017-02-10

〔記者吳佩樺／台北報導〕華碩宣布推出ROG Swift PG258Q電競顯示器，號稱全球首款具備240Hz畫面更新率，以及NVIDIA G-SYNC技術，售價20,900元。

華碩ROG Swift PG258Q配置24.5吋Full HD螢幕、1ms(GTG)反應時間與NVIDIA Ultra Low Motion Blur技術，加上超窄邊框設計，適合多螢幕拼接。基座另內建可自訂的LED燈光投影功能，讓玩家玩遊戲時更具實境快感。

圖片提供：華碩

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  • 華碩ROG Swift PG258Q電競顯示器，具備240Hz畫面更新率，售價20,900元。

    華碩ROG Swift PG258Q電競顯示器，具備240Hz畫面更新率，售價20,900元。

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