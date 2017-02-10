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情人節特餐呷浪漫也呷飽足

2017-02-10

〔記者凃盈如／台北報導〕情人節即將來臨，各大餐廳推出情人節餐點，讓約會有各種提案。以精品茶沙龍為訴求的 TWG Tea，在位於台北101購物中心的沙龍與精品店內，販售西洋情人節限定套餐，含主餐、甜點及一壺「吾愛之茶」（Mon Amour Tea）， 特別的是，主餐及甜點皆以茶入饌，呈現精品茶沙龍的料理精神，套餐於2017年2月10日至2月14日供應，單客價格1,280元，

位於台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳，則是可在高樓欣賞夜景的好去處，在2月14日西洋情人節當晚推出「Que原木燒烤情人甜蜜套餐」，豐富的海陸佳餚打造燭光饗宴，含主廚精選波士頓龍蝦、8oz牛肩胛菲力、75ml紅白酒，以及「心之所向白巧克力慕斯」，雙人共享價格新台幣2,880元。

台北晶華酒店今年除了豐盛的情人節美饌之外，更打造一款結合甜品與花藝的「愛戀‧花圓」 禮盒，內含沾有繽紛色系巧克力的心型蝴蝶酥餅與美侖美奐的情人花束，即日起至2月19日，於晶華酒店一樓的Regent Gift Shop限量銷售，每件售價1,999元，是讓另一半一見傾心的浪漫好禮。

圖片提供：台北松山意舍酒店、台北晶華酒店

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  • 台北晶華酒店推出「愛戀‧花圓」禮盒，由曾勇奪台灣烘焙產品創意大賽冠軍的台北晶華酒店烘焙師傅曾朝勇，以同心圓為發想概念、結合甜品與花藝打造的情人節禮品。

    台北晶華酒店推出「愛戀‧花圓」禮盒，由曾勇奪台灣烘焙產品創意大賽冠軍的台北晶華酒店烘焙師傅曾朝勇，以同心圓為發想概念、結合甜品與花藝打造的情人節禮品。

  • 台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳，於情人節當晚推出「Que原木燒烤情人甜蜜套餐」，含波士頓龍蝦、加州頂級的自然牛Brandt Beef、甜點、紅白酒各一杯。

    台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳，於情人節當晚推出「Que原木燒烤情人甜蜜套餐」，含波士頓龍蝦、加州頂級的自然牛Brandt Beef、甜點、紅白酒各一杯。

  • TWG Tea西洋情人節限定套餐甜點，以糖漬覆盆梅玫瑰芬香茶慕斯佐馬斯卡彭鮮奶油呈現，勾勒出新鮮莓果的酸甜滋味。（記者凃盈如攝）

    TWG Tea西洋情人節限定套餐甜點，以糖漬覆盆梅玫瑰芬香茶慕斯佐馬斯卡彭鮮奶油呈現，勾勒出新鮮莓果的酸甜滋味。（記者凃盈如攝）

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