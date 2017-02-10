情人節特餐呷浪漫也呷飽足

2017-02-10

〔記者凃盈如／台北報導〕情人節即將來臨，各大餐廳推出情人節餐點，讓約會有各種提案。以精品茶沙龍為訴求的 TWG Tea，在位於台北101購物中心的沙龍與精品店內，販售西洋情人節限定套餐，含主餐、甜點及一壺「吾愛之茶」（Mon Amour Tea）， 特別的是，主餐及甜點皆以茶入饌，呈現精品茶沙龍的料理精神，套餐於2017年2月10日至2月14日供應，單客價格1,280元，

位於台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳，則是可在高樓欣賞夜景的好去處，在2月14日西洋情人節當晚推出「Que原木燒烤情人甜蜜套餐」，豐富的海陸佳餚打造燭光饗宴，含主廚精選波士頓龍蝦、8oz牛肩胛菲力、75ml紅白酒，以及「心之所向白巧克力慕斯」，雙人共享價格新台幣2,880元。

台北晶華酒店今年除了豐盛的情人節美饌之外，更打造一款結合甜品與花藝的「愛戀‧花圓」 禮盒，內含沾有繽紛色系巧克力的心型蝴蝶酥餅與美侖美奐的情人花束，即日起至2月19日，於晶華酒店一樓的Regent Gift Shop限量銷售，每件售價1,999元，是讓另一半一見傾心的浪漫好禮。

圖片提供：台北松山意舍酒店、台北晶華酒店

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