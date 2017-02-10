Marni浪漫龐克衣漾率性
2017-02-10
〔記者王瀅娟／台北報導〕Marni春夏系列為品牌創始者Consuelo Castiglioni操刀設計的最後一季，她將20年來的精髓全力投注於此系列，寬鬆輪廓、印花、運動風格盡現。
早春系列以「浪漫龐克」為題，多層次的對比搭配為重點，輪廓寬鬆的運動風格單品洋溢男性化氣息，透過縐褶、荷葉褶邊、繽紛色彩與印花帶來浪漫女人氣息。介於早春與春夏系列間的迷你系列，運動風格更為強烈，印花與色彩的應用比早春更為豐富，頗有繁花開盡之感，大量應用蝴蝶結增添女性化元素，並提出新型態的宴會穿著。春夏則回歸單一色調，著重於展現品牌經典寬鬆輪廓，透過剪裁與拉繩等做出廓型變奏，腰間巨型腰包既勾勒腰線，也散發勃勃英氣。
Marni於早春推出2款全新手袋，設計均呼應服裝的運動風格。Swing Bag為一款束口袋，搭配長肩揹帶，擺盪悠閒魅力。Voile Bag透過袋口與提把上的鈕扣應用，加上長肩揹帶，共可做出3種拿包方式，變化多端。
圖片提供：Marni
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