迪奧、香奈兒香氛新品 情人節浪漫獻愛

2017-02-09

〔記者邱巧貞／台北報導〕西洋情人節將至，香氛產品一直是許多情人們贈禮時的最佳選項。粉嫩色調的Miss Dior花漾迪奧淡香水多年來深受亞洲消費者喜愛，今年此系列香氛加入全新「花漾迪奧芬芳香浴露」與「花漾迪奧芬芳體香噴霧」兩項新品，讓妳沐浴在玫瑰與牡丹的浪漫花香調裡。

香奈兒 CHANCE橙光輕舞香氛系列為朝氣蓬勃的每一天注入充沛活力，賦予飽滿能量，今年更推出全新「CHANCE 橙光輕舞沐浴凝露」與「CHANCE 橙光輕舞身體乳液」，以葡萄柚與血橙為開端，縈繞揉合出意想不到的活力清新，並由茉莉花、西洋杉與鳶尾香緩緩釋放出細緻花香，展開熱情美好的一天。

圖片提供／香奈兒、迪奧