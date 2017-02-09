| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 消費

迪奧、香奈兒香氛新品 情人節浪漫獻愛

2017-02-09

〔記者邱巧貞／台北報導〕西洋情人節將至，香氛產品一直是許多情人們贈禮時的最佳選項。粉嫩色調的Miss Dior花漾迪奧淡香水多年來深受亞洲消費者喜愛，今年此系列香氛加入全新「花漾迪奧芬芳香浴露」與「花漾迪奧芬芳體香噴霧」兩項新品，讓妳沐浴在玫瑰與牡丹的浪漫花香調裡。

香奈兒 CHANCE橙光輕舞香氛系列為朝氣蓬勃的每一天注入充沛活力，賦予飽滿能量，今年更推出全新「CHANCE 橙光輕舞沐浴凝露」與「CHANCE 橙光輕舞身體乳液」，以葡萄柚與血橙為開端，縈繞揉合出意想不到的活力清新，並由茉莉花、西洋杉與鳶尾香緩緩釋放出細緻花香，展開熱情美好的一天。

圖片提供／香奈兒、迪奧

廣告
  • 情人節就愛粉紅色，花漾迪奧芬芳香浴露200ml／1,700元。

    情人節就愛粉紅色，花漾迪奧芬芳香浴露200ml／1,700元。

  • 為愛情補充飽飽的戀愛能量，香奈兒CHANCE 橙光輕舞身體乳液200ml／2,450元。

    為愛情補充飽飽的戀愛能量，香奈兒CHANCE 橙光輕舞身體乳液200ml／2,450元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 情人節
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：迪奧、香奈兒香氛新品 情人節浪漫獻愛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.