情人節獻愛 好Sweet!

2017-02-09

記者吳佩樺／台北報導

記者王文麟／攝影

麵包機雖然方便，但要進入真正的甜點世界，絕對要擁有一台電動攪拌機，是甜點入門者再進階的必備工具。下週就是西洋情人節，不妨跟著本篇達人教學，獻上充滿「愛」意的手作甜點，情意滿滿！

達人小檔案

Oya，Bosch專任料理教學講師，專長西餐、甜點。

本篇示範工具

BOSCH MUM4415TW

具備4段轉速，配件包括麵團鉤、攪拌棒、打蛋器。防噴濺上蓋設計食材投入口，方便在攪拌過程中加入原料。通路售價約9,900元。

其他攪拌機推薦

A. Kenwood KMM020

具備8段轉速、6.7公升大容量不鏽鋼盆。機身設計2個散熱孔，可使馬達產出的熱源快速對流，使食材溫度掌握更精準。通路售價約29,900元。

B.KitchenAid 桌上型攪拌機

外型可愛，多彩設計，採用常見的抬頭式設計，可輕鬆加料。強調攪拌時，具備穩定機身技術和靜音控制。通路售價約18,800元。

C.DaHe TM-8020

搭載500W大馬力、6段速設定。機器底部加入強力吸盤，幫助穩定機身。通路售價約9,800元。