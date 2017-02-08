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【電動攪拌機勾心計】 情人節獻愛 好Sweet!

2017-02-08

記者吳佩樺／台北報導 記者王文麟／攝影

麵包機雖然方便，但要進入真正的甜點世界，絕對要擁有一台電動攪拌機，是甜點入門者再進階的必備工具。下週就是西洋情人節，不妨跟著本篇達人教學，獻上充滿「愛」意的手作甜點，情意滿滿！

幸運籤餅乾

材料：無鹽奶油40公克、細砂糖50公克、蛋白2顆、低筋麵粉65公克、香草粉1公克

巧克力輕奶油蛋糕

材料A：無鹽奶油95公克、細砂糖150公克、全蛋1顆、冷水125毫升

材料B：中筋麵粉110公克、黑可可粉25公克、泡打粉2.5公克、蘇打粉1公克、鹽1公克

義式提拉米蘇

材料：手指餅乾8根、全蛋4顆、砂糖100公克、Mascarpone起司500公克、濃縮咖啡75毫升、咖啡酒25毫升、無糖可可粉適量

玫瑰蘋果塔

塔皮材料：無鹽奶油150公克、糖粉95公克、杏仁粉60公克、香草莢1支、全蛋1顆、中筋麵粉250公克、鹽1/2茶匙

蘋果餡材料：蘋果2顆、無鹽奶油30公克、砂糖50公克、肉桂粉適量、鹽水適量

【本篇示範工具 】

BOSCH MUM4415TW

具備4段轉速，配件包括麵團鉤、攪拌棒、打蛋器。防噴濺上蓋設計食材投入口，方便在攪拌過程中加入原料。通路售價約9,900元。

【達人小檔案】

Oya，Bosch專任料理教學講師，專長西餐、甜點。

【其他攪拌機推薦】

Kenwood KMM020

具備8段轉速、6.7公升大容量不鏽鋼盆。機身設計2個散熱孔，可使馬達產出的熱源快速對流，使食材溫度掌握更精準。通路售價約29,900元。

KitchenAid桌上型攪拌機

外型可愛，多彩設計，採用常見的抬頭式設計，可輕鬆加料。強調攪拌時，具備穩定機身技術和靜音控制。通路售價約18,800元。

DaHe TM-8020

搭載500W大馬力、6段速設定。機器底部加入強力吸盤，幫助穩定機身。通路售價約9,800元。

部分圖片提供／翻攝網路、BOSCH

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  • 情人節獻上充滿「愛」意的手作甜點，情意滿滿！圖為Bosch。

    情人節獻上充滿「愛」意的手作甜點，情意滿滿！圖為Bosch。

  • 【本篇示範工具】 BOSCH MUM4415TW

    【本篇示範工具】 BOSCH MUM4415TW

  • 幸運籤餅乾

    幸運籤餅乾

  • 巧克力輕奶油蛋糕

    巧克力輕奶油蛋糕

  • 義式提拉米蘇

    義式提拉米蘇

  • 玫瑰蘋果塔

    玫瑰蘋果塔

  • 達人 － Oya。

    達人 － Oya。

  • Kenwood KMM020

    Kenwood KMM020

  • KitchenAid桌上型攪拌機

    KitchenAid桌上型攪拌機

  • DaHe TM-8020

    DaHe TM-8020

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