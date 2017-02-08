【電動攪拌機勾心計】 情人節獻愛 好Sweet!
2017-02-08
記者吳佩樺／台北報導 記者王文麟／攝影
麵包機雖然方便，但要進入真正的甜點世界，絕對要擁有一台電動攪拌機，是甜點入門者再進階的必備工具。下週就是西洋情人節，不妨跟著本篇達人教學，獻上充滿「愛」意的手作甜點，情意滿滿！
幸運籤餅乾
材料：無鹽奶油40公克、細砂糖50公克、蛋白2顆、低筋麵粉65公克、香草粉1公克
巧克力輕奶油蛋糕
材料A：無鹽奶油95公克、細砂糖150公克、全蛋1顆、冷水125毫升
材料B：中筋麵粉110公克、黑可可粉25公克、泡打粉2.5公克、蘇打粉1公克、鹽1公克
義式提拉米蘇
材料：手指餅乾8根、全蛋4顆、砂糖100公克、Mascarpone起司500公克、濃縮咖啡75毫升、咖啡酒25毫升、無糖可可粉適量
玫瑰蘋果塔
塔皮材料：無鹽奶油150公克、糖粉95公克、杏仁粉60公克、香草莢1支、全蛋1顆、中筋麵粉250公克、鹽1/2茶匙
蘋果餡材料：蘋果2顆、無鹽奶油30公克、砂糖50公克、肉桂粉適量、鹽水適量
【本篇示範工具 】
BOSCH MUM4415TW
具備4段轉速，配件包括麵團鉤、攪拌棒、打蛋器。防噴濺上蓋設計食材投入口，方便在攪拌過程中加入原料。通路售價約9,900元。
【達人小檔案】
Oya，Bosch專任料理教學講師，專長西餐、甜點。
【其他攪拌機推薦】
Kenwood KMM020
具備8段轉速、6.7公升大容量不鏽鋼盆。機身設計2個散熱孔，可使馬達產出的熱源快速對流，使食材溫度掌握更精準。通路售價約29,900元。
KitchenAid桌上型攪拌機
外型可愛，多彩設計，採用常見的抬頭式設計，可輕鬆加料。強調攪拌時，具備穩定機身技術和靜音控制。通路售價約18,800元。
DaHe TM-8020
搭載500W大馬力、6段速設定。機器底部加入強力吸盤，幫助穩定機身。通路售價約9,800元。
部分圖片提供／翻攝網路、BOSCH
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