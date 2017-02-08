A CUT味蕾新寵 嫩香濃脆─粵式烹飪塔斯馬尼亞扇貝 Mayura巧克力和牛散發焦糖
〔記者凃盈如／台北報導〕2016年10月，台北國賓A CUT邀請米其林二星主廚Patrick Henriroux團隊來台與A CUT行政主廚凌維廉相互激盪，打造美食佳餚，獲得許多國賓老客人讚許，米其林星光主廚固然為餐廳增色，但凌維廉也受到法式思維激盪，大膽將許多味覺、食感經驗，融入國賓最新菜色，除了以天然無添加方式烹煮，且在同一道料理呈現嫩與濃、脆與軟的雙重食感。
最新推出的新菜「塔斯馬尼亞干貝」，正是使用來自澳洲塔斯馬尼亞純淨海域所孕育的扇貝，產地跟A CUT的羅賓島和牛帶骨肋眼相同。凌維廉提到，當一般餐廳採用北海道干貝時，A CUT選擇了塔斯馬尼亞扇貝，肉質更緊實鮮美。盤中搭配北歐常見的蔬菜蘋果天然發酵汁，淋上幾滴紫蘇油，誘出蔬菜的清甜與干貝的鮮味；「尼加拉瓜龍蝦尾欖豉義大利麵」則是將粵式醬料與烹飪手法，與西式食材融合。欖豉為廣東常見食材，這次的主廚特製醬料，以欖角碎、黑豆豉碎、陳皮丁、蒜末、朝天椒碎製成，醬料與鳥巢麵經過大火快炒後，最後以羅勒點綴，上桌前再放上鮮甜的波士頓龍蝦尾，是融合東西味蕾的美味；「蛋黃米餃」則是將餛飩皮包入蛋黃，搭配帶有堅果香氣的牛肝菇濃醬以及鮮甜的當季菌菇，以橄欖油炒上色後再以小火燉煮，再加入雞高湯和鮮奶油收汁，米餃劃開時，濃稠的蛋黃汁液緩緩流瀉，香氣四溢。
至於到A CUT不能不嘗的牛排，則以「Mayura巧克力和牛」受老饕稱道。Mayura和牛的肉質香氣，帶有特殊的焦糖口感，是主廚凌維廉在旅行時品嘗到，後於台灣引進、發表。來自澳洲Mayura Station的巧克力和牛，是因牛場希望和牛品質與日本相同，剖析日本和牛飼料成分，發現其中一項與巧克力相同，便嘗試將巧克力和飼料混合，結果牛隻非常喜愛混合後的飼料，且牧場發現，吃了巧克力的和牛肉質，帶有焦糖香，每隻牛從飼養到餐桌，需36個月時間。
凌維廉提到，台灣人在節慶時愛吃牛排慶祝，吃牛排也講求原味，無論鐵板燒，或者美國式烤法呈現的外脆內嫩口感，消費者有許多各自講究的口感，凌維廉預告，國賓A CUT 4月將進行裝修，屆時還會引進西班牙的Jasper烤箱，希望未來A CUT除了提供頂級牛排，還能讓消費者選擇每種牛排的烹調方式，無論是柴燒、先煎後烤等等，都盡全力滿足每個人的味蕾。
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