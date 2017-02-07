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搶浪漫商機 三星A5、A7粉色耍萌

2017-02-07

〔記者吳佩樺／台北報導〕三星上月開賣2017版A7、A5二款中階防水手機，主打IP68防水功能，為搶攻情人節，宣布2月中旬再引進粉色，搭配LINE限定版包裝，2月底前購買加贈LINE聯名手機背蓋，以及延長原廠保固6個月。

2017版A7、A5最大特色是三星首度將IP68防水下放至中階手機，單機售價分別15,900元、12,900元。二者主要差別在於螢幕尺寸和電池容量，A7配置5.7吋Full HD螢幕、3,600mAh電池，A5則是5.2吋Full HD螢幕、3,000mAh電池；相機規格皆為1,600萬畫素主鏡頭、1,600萬畫素前鏡頭，支援F1.9大光圈。

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  • 搶攻情人節，三星2017版A7、A5中階防水手機引進粉色。

    搶攻情人節，三星2017版A7、A5中階防水手機引進粉色。

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