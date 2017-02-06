國產SUV小改款-2

2017-02-06

【三菱Outlander 7人座】

質感大幅精進 訴求家庭買家

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

面對SUV市場的激烈競爭，走平價實用路線的三菱Outlander，此番也追隨海外市場的步調，改成DYNAMIC SHIELD的車頭前臉造型，不僅整輛車看起來煥然一新，且細部質感與配備條件也一併有所精進，讓消費者有更物超所值的感受。

小改款Outlander搭載一具新世代高效能的2.4升MIVEC鋁合金引擎，採SOHC單凸輪軸設計，並結合了汽門揚程連續可變技術，可輸出168匹最大馬力與22.4公斤米最大扭力，搭配新換上的JATCO CVT8無段變速自排變速箱，這輛配有Spark雙色18吋鋁圈與225/55R18輪胎的旗艦型7人座試駕車，能源局歐規平均油耗每公升可跑12.9公里，符合該排氣量小客車的2級標準。

小改款後的加速反應更顯輕盈流暢，動力性能表現不難滿足大多數駕駛人日常行車的需求。此番小改款將前懸載橫樑予以強化，以提升轉向精確度，並加大後避震器尺寸，搭配重新設定過的避震器阻尼與圈簧係數，整體行車表現明顯比原先精進不少。

儀表控台維持原來略呈駕駛人導向的設計，全車系內裝皆採雋永黑色基調，這輛旗艦型7人座試駕車配有曜石黑飾板的方向盤、中控台和排檔座，搭配副手座與前車門上的立體壓紋飾條，營造出深沉穩重的座艙氛圍。2,670mm的軸距在同級SUV中不算特別出眾，但實際乘坐的空間感與舒適度都還不錯；7人座小客車認證的兩張第3排座椅，椅面長度頗為充裕，派上用場時的乘坐舒適度OK，不需要時可完全收納於行李廂底板下，空間運用彈性極佳。本文試駕的旗艦型7人座是小改款Outlander車系編成中配備最豐富的頂級車款，車價來到117.9萬，具備8向電調駕駛座、雙模式電動天窗、雙區恆溫空調、6支高傳真喇叭（較低階車型只有4支），同時還配有ACC主動車距控制巡航系統與FCM主動式智慧煞車輔助系統，訴求注重質感與配備的家庭SUV買家。