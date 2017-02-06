國產SUV小改款-1
【福特Kuga EcoBoost 245旗艦型】
歐系國產SUV 小改款進化
記者方維鐸／報導 攝影／記者潘少棠
2013年中於國內發表上市的現行福特Kuga中型SUV，面對市場上對手的推陳出新，日前也推出小改款新車來應戰，不僅外觀上有嶄新風貌，同時更換效能精進的動力系統，並追加更全面的主／被動安全科技及新世代的娛樂通訊系統，產品競爭力大幅提升。
這裡試駕的Kuga EcoBoost 245旗艦型，配置一具排氣量1,998cc的EcoBoost缸內直噴Turbo引擎，可輸出245匹最大馬力，最大扭力則有38.0公斤米，結合一具6速自手排變速箱，國內經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑11.1公里，達到該排氣量級距商用車最佳的1級標準。本車的油門反應澎湃有力，加速表現遠遠把排氣量2.4～2.5升的主流日系SUV拋在後頭；而其矯健明快的懸載調性，激烈操駕時仍能保有不錯的車身穩定性，不會有日系SUV那種虛軟搖晃的行船感，將歐洲車的紮實穩健表露無遺。而其AWD智慧型4輪驅動系統能以每秒62.5次的頻率偵測調整4個輪子扭力分配，提供最佳循跡與抓地表現，讓駕駛人輕鬆應對各種不同路況。
Kuga此番小改款後的內裝基本格局變化不算太大，換上更富跑格的新款3輻式方向盤，並改配新世代SYNC®3娛樂通訊整合系統，恆溫空調介面也重新規劃過，原本的手煞車拉桿則由EPB按鍵式電子手煞車所取代。雖擁有略勝主要日韓系對手的2,690mm軸距，不過實際乘坐其後座卻覺得有點壓迫感，且後座腦後的黑色鐵桿有些礙眼，消費者交車後勢必會將其拆下，但記得不要弄丟，因為日後車輛檢驗時還得安裝回去。
福特六和將Kuga EcoBoost 245規劃成時尚經典及旗艦兩個車型，前者售價111.9萬，而本文試駕的旗艦型為119.8萬，相較於同樣採用汽油2.0 Turbo動力的福斯Tiguan 330 TSI Highline進口車（售價144.8萬，最大馬力卻足足少了65匹），價格確實顯得更為實惠。
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福特Kuga小改款後車頭延續Kinetec Design的設計語彙，全新設計的盾型鍍鉻水箱護罩，搭配全車系標配的LED下掠式晝行燈，車頭前臉更炯炯有神、大器動感。
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福特Kuga小改款後車頭延續Kinetec Design的設計語彙，全新設計的盾型鍍鉻水箱護罩，搭配全車系標配的LED下掠式晝行燈，車頭前臉更炯炯有神、大器動感。
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小改款換上辨識效果更鮮明的高亮度LED尾燈組，搭配後保險桿下的鈦銀色澤護板與雙邊出排氣尾管，更彰顯本車的性能風格。
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小改款換上辨識效果更鮮明的高亮度LED尾燈組，搭配後保險桿下的鈦銀色澤護板與雙邊出排氣尾管，更彰顯本車的性能風格。
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Kuga EcoBoost 245開起來非常順暢有力，扭力輸出澎湃強勁，加上矯健明快的懸載調性及穩定的循跡表現，駕馭感受相當令人激賞。
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引擎蓋下是一具排氣量2.0升的直4 EcoBoost缸內直噴Turbo引擎，最大馬力可達245匹，扭力峰值為38.0公斤米，能源局公布的歐規平均油耗為11.1公里／公升，是商用車這個排氣量級距能源效率最佳的第1級。
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小改款Kuga的內裝控台基本格局不變，改採更富跑格的新款3輻式方向盤，並將原先中船座上的手煞車拉桿升級成EPB按鍵式電子手煞車。EcoBoost 245車型皆標配SYNC®3娛樂通訊整合系統及8吋LCD彩色觸控螢幕。
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小改款後除入門的EcoBoost 180雅緻型外，皆標配全景式電動天窗（附電動遮陽簾），6/4分離後座椅背可完全往前傾倒，提供平坦完整的置物空間；等級較高車型都標配了Hands-free感應式電動尾門，使用起來便利而富趣味性。
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（特寫）。
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福特Kuga EcoBoost 245 小檔案
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