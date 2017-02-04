羅培茲夢幻鞋 華麗成真

2017-02-04

〔記者王瀅娟／台北報導〕有「義大利搖滾鞋王」美名的Giuseppe Zanotti Design（簡稱GZD），與流行音樂天后珍妮佛羅培茲聯手創作「Giuseppe for Jennifer Lopez」限量鞋款，由珍妮佛說出對鞋履的喜好，再由品牌創辦人兼設計師Giuseppe Zanotti參考創作，最終產生一系列華麗搶眼的鞋履。

Giuseppe Zanotti先生表示：「我很喜歡珍妮佛穿上我所設計鞋子時的模樣，亦非常欣賞她與生俱來的時尚品味。她不僅是我創作靈感的繆思女神，更是我設計路上的最佳拍檔，這系列所代表的正是像她這樣內外兼具、性感且充滿知性美的女人。」

率先推出的深藍麂皮鏤空高跟涼鞋淋漓盡致地展現女性性感線條，一條條皮革細帶交織穿過鞋身，像性感的馬甲般的纏繞於腳上，不經意透露曖昧的誘惑姿態。另一款球鞋以GZD招牌的中筒楔型球鞋為原型，採用皮革拼接絲絨打造，鞋帶以金屬銀色呈現，搭配品牌經典雙拉鍊與楔型跟，並將圓形水鑽鑲於金屬簧片上，打造輕鬆自在的街頭時尚風格。

圖片提供：Giuseppe Zanotti Design