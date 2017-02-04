卡卡獨特有型 詮釋Tiffany
2017-02-04
〔記者王瀅娟／台北報導〕女神卡卡成為Tiffany最新形象廣告代言人！
曾以不少驚世駭俗裝扮搏得全球關注的女神卡卡，近年裝扮轉趨低調，在大型頒獎典禮上亦不乏優雅裝扮，終獲Tiffany關注，成為Tiffany傳奇風格形象廣告代言人。Tiffany表示，此系列廣告主旨在於強調女性本質、力量、自信與魅力，以往的形象廣告人選亦擁有這些特質，無論是演員、藝術家、模特兒或音樂家，皆充分展現出真實自我與獨特風貌，而女神卡卡更完美演繹出這些核心價值。該廣告將於美國超級盃賽事首播。
身為時尚代表與道地紐約客，女神卡卡亦大力讚揚Tiffany，「在紐約，所有人都理所當然地認定Tiffany是最棒的珠寶品牌，是所有魔法與美好的誕生地，是象徵雋永的品牌，更持續地跟隨著時代演進而不斷創新、挑戰自我，對我而言，Tiffany是永恆經典的美國珠寶代表。」
女神卡卡於廣告中佩戴全新HardWear系列珠寶，該系列靈感來自Tiffany古典珍藏庫中1971年的中性設計手環，延伸設計出戒指、耳環、項鍊與墜鍊等單品，兼具摩登與優雅風情。台灣將於春季上市。
圖片提供：Tiffany
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