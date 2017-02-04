買HTC新機 替台灣世棒加油

2017-02-04

〔記者吳佩樺／台北報導〕HTC宣布贊助台灣隊進軍2017世界棒球經典賽，民眾於即日起至2月下旬，購買最新旗艦HTC U Ultra，上網完成登錄，下月便有機會前進南韓替台灣加油。

HTC U Ultra已正式開賣，售價23,900元，主打美型3D曲面玻璃機身，採用雙螢幕設計，在5.7吋2K主螢幕上方再嵌入一個長型小螢幕，自訂愛用App和好友名單。配置1,200萬畫素UltraPixel主相機，支援光學防手震；前鏡頭1,600萬畫素，能切換成UltraPixel拍攝。另有藍寶石螢幕版本，強調比一般版更耐刮，要價28,900元，預計2月中旬開放預購。

圖片提供：HTC