| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

買HTC新機 替台灣世棒加油

2017-02-04

〔記者吳佩樺／台北報導〕HTC宣布贊助台灣隊進軍2017世界棒球經典賽，民眾於即日起至2月下旬，購買最新旗艦HTC U Ultra，上網完成登錄，下月便有機會前進南韓替台灣加油。

HTC U Ultra已正式開賣，售價23,900元，主打美型3D曲面玻璃機身，採用雙螢幕設計，在5.7吋2K主螢幕上方再嵌入一個長型小螢幕，自訂愛用App和好友名單。配置1,200萬畫素UltraPixel主相機，支援光學防手震；前鏡頭1,600萬畫素，能切換成UltraPixel拍攝。另有藍寶石螢幕版本，強調比一般版更耐刮，要價28,900元，預計2月中旬開放預購。

圖片提供：HTC

廣告
  • 購買HTC U Ultra，有機會前進2017世界棒球經典賽替台灣加油。

    購買HTC U Ultra，有機會前進2017世界棒球經典賽替台灣加油。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： HTC
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：買HTC新機 替台灣世棒加油


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.