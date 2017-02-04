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卜派人字拖 速配奧莉薇

2017-02-04

﹝記者林欣若／台北報導﹞人字巴西拖品牌havaianas每每以繽紛豐富的色彩、活潑有趣的圖案，為雙足增添時尚趣味，西洋情人節，havaianas與經典卡通大力水手合作推出限定款式，除了卜派和奧莉薇這對最速配的情侶，大反派布魯托也來攪局。

havaianas雖然以橡膠技術製成，但這幾年透過聯名款或是精心設計的圖案，逐漸將人字拖從生活推向精品時尚，每年在台灣創下數十萬雙銷售佳績，一字排開相當於230座101大樓之高度。先前havaianas與史努比推出聯名系列，掀起不小話題，這次一樣是人氣卡通的大力水手，也很有看頭，此系列特別以不同色彩，印上3位經典角色卜派、奧莉薇及布魯托，鮮明表達出人物特色，而2017年也是卜派與奧莉薇愛情長跑第88年，聯名系列當成情人節禮物別具意義。

圖片提供：havaianas

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  • havaianas大力水手系列共3款，分別以不同色彩表現出3位角色的個人特色，各950元。

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標題：卜派人字拖 速配奧莉薇


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