元宵燈場 雞致藝術
〔記者凃盈如／台北報導〕今年農曆春節進入尾聲，百貨業開始慶元宵！由於今年春節天氣好，新光三越今年春節初一至初五全台業績成長5%，而甫改裝完成的信義店A11，來客數就成長了20%。信義區香堤廣場過年檔期的壓軸活動，由「2017新光三越雞年燈展」即日起至2月12日登場，首度邀請實踐大學助理教授曲家瑞策展，由6位藝人、19位台灣藝術家，在新銳雕塑家賴冠仲設計的小雞素坯上創作，每隻裝置藝術，都充分展現了藝術家的個人風格，為香堤廣場注入藝文氣息，昨天開展，已經有許多路過民眾停下腳步與藝品拍照。本次跨界合作的藝人有A-Lin、安心亞、安哲、江美琪、林宥嘉、瑞莎；而19位藝術家含Andy Yen安地羊、ROMMI、SECOND爽爽貓、包益民、米力、吳孝儒、吳耿禎、林馬克、迷路、席時斌、梅丁衍、張徐展、郭博州、掰掰啾啾、鄒駿昇、廖修平、劉邦耀、羅賓唐、竇張李，為傳統節慶裝置注入當代藝術的活力。
春節期間業績也傳佳績的遠百，寶慶店於2月4日至12日搭配今年移師台北西區的「台北燈節」推出活動，凡與館內新春燈節合照打卡，並出示手機畫面及HAPPY GO卡+當日全館不限金額發票，即贈新春好禮1份（限量200份、每人每卡限換乙次），且目前於寶慶店的騎樓，也可以看到遠百募集到的200件兒童彩繪燈籠，另有50件置於童裝區，讓年節更添溫暖氣息，將展到2月12日為止，此外遠百寶慶店亦於元宵節當天、2月11日15：00在1樓中庭舉辦元宵猜燈謎活動，猜對者可得到限量100份的經典好禮。而大葉高島屋於2月9日至11日，推出卡友專屬活動，活動期間持玫瑰寶寶卡或大葉高島屋聯名卡，於全館單筆消費滿800元以上， 憑卡及同卡號以及玫瑰寶寶點數之發票，即贈國立傳統藝術中心獨家小燈籠1份。
圖片提供：遠百、大葉高島屋
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