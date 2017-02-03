| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風

2017-02-03

〔記者方惠宗／台北報導〕李鍾碩與韓孝珠去年以「W-兩個世界」在南韓「MBC演技大賞」分別獲頒「最優秀演技」男子獎與女子獎，並奪下「最佳情侶獎」，堪稱年度風雲人物、人氣翻倍！現在，李鍾碩更接下行李箱集團「新秀麗」旗下都會潮流品牌Samsonite RED之邀、成為全球代言人，品牌台灣分公司總經理林福平表示：「李鍾碩的努力和獨特的形象，正是Samsonite RED鼓勵年輕族群勇於表現自己的代表性標章，展現都會新世代不願流於凡庸的態度。」

在Samsonite RED全新釋出的廣告畫面中，李鍾碩以線條簡約、色調爽朗的服飾單品搭配出清新、俐落；選搭品牌最新的Asteen與Claken等後背包款，更襯托出都會行動的輕鬆活力、簡潔有力。Samsonite RED指出，李鍾碩在明星光環背後、偏愛簡單不複雜的衣著配件，都會感及休閒潮流兼具的包款設計已成為他的穿搭首選。

事實上，Samsonite RED年年邀請南韓男星代言，包括去年的金宇彬、2015年的李敏鎬、2014年的金秀賢與2013年的宋仲基，「韓流」魅力加上鮮明的都會、潮流個性，屢屢開創銷售佳績。

圖片提供：Samsonite RED

廣告
  • 李鍾碩擔任新秀麗集團旗下都會潮流品牌Samsonite RED的全球代言人，預期再掀時尚韓流。

    李鍾碩擔任新秀麗集團旗下都會潮流品牌Samsonite RED的全球代言人，預期再掀時尚韓流。

  • 李鍾碩以Samsonite RED全球代言人身分、以生活必備的包款向年輕世代示範都會流行穿搭。

    李鍾碩以Samsonite RED全球代言人身分、以生活必備的包款向年輕世代示範都會流行穿搭。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Samsonite RED 李鍾碩
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.