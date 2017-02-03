李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風

2017-02-03

〔記者方惠宗／台北報導〕李鍾碩與韓孝珠去年以「W-兩個世界」在南韓「MBC演技大賞」分別獲頒「最優秀演技」男子獎與女子獎，並奪下「最佳情侶獎」，堪稱年度風雲人物、人氣翻倍！現在，李鍾碩更接下行李箱集團「新秀麗」旗下都會潮流品牌Samsonite RED之邀、成為全球代言人，品牌台灣分公司總經理林福平表示：「李鍾碩的努力和獨特的形象，正是Samsonite RED鼓勵年輕族群勇於表現自己的代表性標章，展現都會新世代不願流於凡庸的態度。」

在Samsonite RED全新釋出的廣告畫面中，李鍾碩以線條簡約、色調爽朗的服飾單品搭配出清新、俐落；選搭品牌最新的Asteen與Claken等後背包款，更襯托出都會行動的輕鬆活力、簡潔有力。Samsonite RED指出，李鍾碩在明星光環背後、偏愛簡單不複雜的衣著配件，都會感及休閒潮流兼具的包款設計已成為他的穿搭首選。

事實上，Samsonite RED年年邀請南韓男星代言，包括去年的金宇彬、2015年的李敏鎬、2014年的金秀賢與2013年的宋仲基，「韓流」魅力加上鮮明的都會、潮流個性，屢屢開創銷售佳績。

圖片提供：Samsonite RED