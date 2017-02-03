草莓祭酸甜滋味 開工樂趣多
2017-02-03
﹝記者林欣若／台北報導﹞吃甜食，是趕走開工憂鬱的好辦法。7-ELEVEN即日起至2/28日推出「草莓狂想曲」主題活動，從糖果、餅乾、巧克力、飲料到啤酒，祭出第2件6折優惠，共有200款草莓商品搶攻少女心，期間還碰上西洋情人節，預估帶動業績較去年成長1至2成。
7-ELEVEN觀察到，25至35歲的上班族女性最愛草莓口味的零食，尤其是包裝可愛、限定口味的商品特別受歡迎，例如去年推出「77乳加草莓限定口味」，不到1個月50萬條即熱銷一空，今年加碼引推出日本「格力高藍莓果肉棒心包裝」，藍莓口味首次在台上市，包裝上的「Lovecky」字樣，很適合情人節送禮，與知名肖像合作推出「格力高卡娜赫拉 迷你草莓百琪棒」，包裝上有P助與兔兔圖案，也頗受女性消費者青睞。「KIRIN冰結水果調酒─草莓」使用高級的福岡產甘王草莓製作、「三得利微醉雞尾酒─白色沙瓦草莓」以白色沙瓦為基底，添加草莓的溫和酸甜，都是鎖定女性族群的酒精飲料。
鮮食部分，霜淇淋、蒸包、手工甜點與烘焙麵包，共推出6款節令限定商品，北海道霜淇淋持續推出高人氣的草莓口味，使用日本靜岡紅頰草莓與北海道十勝鮮乳獨家研發出靜岡紅頰草莓霜淇淋，奇美草莓風味甜包則以造型取勝，其他包括中村草莓生乳捲、草莓風味白燒麵包、草莓奶油雙餡夾心、草莓布雪蛋糕，都是夢幻又療癒的點心。
圖片提供：7-ELEVEN
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