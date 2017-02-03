情人節下廚魅力 愛情提味加溫

2017-02-03

〔記者凃盈如／台北報導〕過完年，情人節也快來臨了！今年想好怎麼告白，或怎麼與另一半度過了嗎？一起共煮，享受2人烹調出的料理，是為愛情提味加溫的好方式，若能張羅出一桌好手藝，定能擄獲另一半的胃，尤其會下廚的男性，似乎又更顯魅力！

Le Creuset即日起至2月28日推出多款組合特惠，從鑄鐵鍋到瓷器愛心限定系列商品皆有特惠，要情人親手烹調甜蜜滋味，浪漫過節。譬如鑄鐵愛心鍋20cm+鑄鐵愛心鍋16cm，原價24,000元，特價12,980元；而適合烘烤舒芙蕾蛋糕或者煮一鍋濃情巧克力的瓷器愛心限定系列商品，特價3件5.5折，會員更享有3件4折的優惠，款式顏色以現場為主。

德國精品餐廚品牌WMF ，則是鼓勵好男人下廚，尤其帶點冷冽氣質專業氣度的鍋具，讓男性下廚更添帥勁。WMF即日起至2月28日止，推出指定德製平煎鍋系列商品全面8折，加送德製酒杯一組（價值1,560元，任選白酒、紅酒、白蘭地或香檳杯款）。然而，邀請對方來家裏做菜，也別忘了為餐桌或空間氛圍佈局，北歐櫥窗推出英國設計大腕Tom Dixon作品，以「地、水、火、風」四大元素為概念，將東方的「哲學之道」封存進特製的玻璃瓶裡。融合了粉紅胡椒、雪松香柏、麝香琥珀、甜瓜等自然藥草元素的氣味，瓶身以口吹玻璃製成，造型神秘，代表紅色的「火」，香氣獨特，讓情人節的感官體驗更豐富刺激。

圖片提供：Le Creuset、WMF、MOT CASA