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品嘗天然蔬食 味蕾舒心舒服

2017-02-03

〔記者凃盈如／台北報導〕年節是否吃了太多大魚大肉？享用蔬食料理，正好收收心、也收收味蕾。蔬食料理正紅，台北市天母的大葉高島屋附近，正有一家融合了法國、柬埔寨料理的蔬食餐廳，法籍主廚Nicolas，在柬埔寨開了多年蔬食餐廳，偶然結識了到柬埔寨旅行的台灣女孩Lucy，2人結為連理後，舉家移居台灣生活，以對於蔬食、法國料理和柬埔寨料理的熱忱，開設了Chamkar蔬食餐廳，現在Nicolas和女兒也跟著吃素，且全家每年會回法國親手採集天然香料，在店裡喝到的茶、烤布蕾，都使用來自普羅旺斯的野生薰衣草，那淡淡的微甜，正是南法的天然香氣。

Nicolas對於法式料理作法，總信手捻來，但對於食材，卻極度講究，且餐點價格平實，午間套餐約240至390元，雖然店家位於巷弄內，除了熟門路的天母在地客，也培養了不少會固定光顧的外地熟客。店內使用的生菜，多來自有機農場 「德安居」，經常光顧的Angela表示，Nicolas的料理在法式料理中算是樸實的，總能吃到食物的原汁原味，每一種食材都精挑細選，小至百里香、肉桂、八角等配料也不放過。熱愛烹飪的她，時常私下向Nicolas請益食材與料理方式，而Nicolas也總大方分享不藏私。

Nicolas年輕時多次到柬埔寨旅行，愛上這對他而言的遙遠異地，後來還留下來經營餐廳，現在Nicolas在柬埔寨的餐廳仍繼續經營，他時常來回兩地。在Chamkar吃Nicolas所做的料理，彷彿跟著他到處旅行，每道料理看起來樸實，但色彩天然、滋味豐富，且混搭手法，更是他的絕活，譬如「柬式椰奶豆腐沫茄子」，擺盤多彩，結合了法式的料理的創意，以椰奶拌炒茄子與豆腐，屏除了茄子向來給人的油膩印象，搭配有機糙米飯，爽口飽足；「柬式米苔目咖哩佐蔬菜盤」，更使用了多種有機蔬菜，巧搭台灣美食米苔目及南洋風味咖哩，讓人一口接一口，大呼過癮；「炒菇寬扁麵」，則結合法國野生乾蕈菇與台灣在地共3種菇類，與蒜頭、紅蔥頭等香料拌炒，搭配新鮮寬扁麵，創造出店招牌，是許多初次到訪客人的必點料理。

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  • Chamkar每天下午14：00至17：00提供下午茶，可選擇甜點+飲品各1，組合價150元。圖為主廚特製巧克力蛋糕（無奶蛋）、檸檬塔、薰衣草烤布蕾。

    Chamkar每天下午14：00至17：00提供下午茶，可選擇甜點+飲品各1，組合價150元。圖為主廚特製巧克力蛋糕（無奶蛋）、檸檬塔、薰衣草烤布蕾。

  • 熟客Angela推崇Nicolas不使用加工食物的精神，對食材要求，讓人吃得安心，且能真切感受到自然之美。

    熟客Angela推崇Nicolas不使用加工食物的精神，對食材要求，讓人吃得安心，且能真切感受到自然之美。

  • Chamkar蔬食料理，即便擺盤樸實，色彩卻自然繽紛，挑逗味蕾，也能有飽足感。

    Chamkar蔬食料理，即便擺盤樸實，色彩卻自然繽紛，挑逗味蕾，也能有飽足感。

  • Chamkar法籍主廚Nicolas，擅長運用法式料理的巧思，結合南洋風味與台灣當地有機蔬果、新鮮蕈菇。（圖文：記者陳奕全）

    Chamkar法籍主廚Nicolas，擅長運用法式料理的巧思，結合南洋風味與台灣當地有機蔬果、新鮮蕈菇。（圖文：記者陳奕全）

  • 「炒菇寬扁麵」，以3種菇類搭配蒜頭、紅蔥頭等香料拌炒，濃郁的香氣與寬扁麵扎實的口感，深受歡迎，單點260元。

    「炒菇寬扁麵」，以3種菇類搭配蒜頭、紅蔥頭等香料拌炒，濃郁的香氣與寬扁麵扎實的口感，深受歡迎，單點260元。

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